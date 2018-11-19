Минздрав посоветовал россиянам не злоупотреблять колбасными продуктами

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Минздрав России не поддерживает идею ввести акцизы на колбасные изделия, но рекомендует россиянам употреблять в пищу как можно меньше такой продукции. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия-24". Она также напомнила, что советы экспертов по введению акцизов основаны на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым вредные для здоровья продукты должны облагаться налогами.
"Это, безусловно, табак и алкоголь, это сладкие газированные напитки и те продукты переработки красного мяса, которые являются канцерогенами", − пояснила Скворцова позицию ВОЗ. Она отметила, что колбасы "вызывают фактически скачкообразное увеличение риска онкологических заболеваний".
Ранее представители экспертного совета при российском кабмине предложили ввести акцизы на продукты переработки красного мяса, такие как колбаса, сосиски и бекон. В Госдуме эту идею поддержали, напомнив, что колбасы и колбасные изделия наносят вред здоровью. Как считают в нижней палате парламента, обложение колбасных изделий налогом приведет к увеличению стоимости на эту продукцию и в результате ее потребление снизится.
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