Отоларинголог пояснил, чем отличается ангина от простуды

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Ангина и простуда могут развиваться относительно похожим образом, однако эти заболевания и их способы лечения имеют различия. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Сразу же надо разграничить два диагноза. Простуда – это вирусное заболевание, которое может быть с течением времени чревато бактериальными осложнениями. Например, оно может быть вызвано гриппом или коронавирусом. Последствия, например, пневмония. А ангина – это изначально бактериальный агент. Чаще всего речь идет про гемолитический стрептококк. Реже может быть стафилококковая флора. Но в случае с ангиной возбудителем однозначно выступает бактерия", – сказал эксперт.

Врач также сказал о существовании термина "вирусная ангина" или "гортанная ангина". Эта форма заболевания развивается не в носоглотке, а в гортаноглотке. Однако данный вариант является достаточно редким.

Зайцев отметил, что простуда и ангина имеют разные клинические картины. Ангина сопровождается резкой болью в горле. При таких болях человек иногда не может проглотить слюну. Помимо этого, у пациента наблюдается высокая температура, которая плохо сбивается. При простуде у пациента чаще всего ломит тело, появляется ощущение жжения и тяжесть в глазах, слабость и вялость. Температура может оставаться на уровне 37,5, легко поддаваясь снижению с помощью жаропонижающих. Также человек ощущает боль в области задней стенки глотки, в носу, носоглотке.

Врач рассказал, что при катаральной ангине у человека горло становится сильно красным, при лакунарной – будет наблюдаться на миндалинах белесоватый налет. При фолликулярной ангине ощущается налет, который можно поддеть рукояткой ложки. При язвенно-некротической ангине видна сероватая пленка, под которой находится язвочка.

Во время простуды в горле никакого налета нет, сказал эксперт. Он добавил, что оно может быть немного красным. Также может покраснеть слизистая носа и задняя стенка глотки. Однако визуальная картина может быть разной.

Зайцев заявил, что ангина лечится антибиотиками. Однако нельзя заниматься самолечением и самому себе прописывать препараты. Врач пояснил, что не все лекарства могут подойти к той или иной форме заболевания. Также только врач способен определить дозировку и продолжительность лечения.

"В противном случае можно добавить к своей ангине еще заболеваний пищеварительной системы, например, или вызвать привыкание к антибиотику, из-за чего в будущем будет сложно лечиться", – заявил эксперт.

Отоларинголог сказал, что при ОРВИ чаще всего назначается обильное питье. Также при простуде важно уделять особое внимание теплым и кислым напиткам. При этом заболевании не нужны антибиотики. Однако все равно требуется консультация у врача. В терапии вирусной инфекции также могут применяться препараты для носа, например антисептики.

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