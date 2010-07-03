Отмены и задержки рейсов происходят в трех аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Расписание для более 30 рейсов изменилось в столичных аэропортах. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Отмечается, что в Шереметьево задержали 8 вылетов. При этом в Домодедово изменили время отправления для 12 рейсов. Еще 9 самолетов отменили.

В воздушной гавани Внуково сообщили о переносе 3 вылетов. Кроме того, два самолета не взлетят вовсе.

О причинах изменений в расписании не сообщается.

Ранее аэропорт Внуково сообщил, что готов продавать забытый багаж на аукционах. Уточняется, что такая практика станет возможной, если будут приняты соответствующие законы.