Отмены и задержки рейсов происходят в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

29 рейсов оказались задержаны и отменены в трех столичных аэропортах. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Сообщается, что в аэропорту Внуково задержали 5 вылетов и еще 2 отменили. В Домодедово известно о 14 перенесенных рейсах. Еще 6 самолетов не взлетят вовсе.

При этом в воздушной гавани Шереметьево перенесли время вылета для двух рейсов.

О причинах изменений в расписании не сообщается.

Ранее стало известно о десятках российских туристов, которые застряли в Барселоне. Люди не могут вернутся в Москву из-за масштабных акций протеста в испанском городе.