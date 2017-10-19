Москва на треть снизила расходы на празднование Нового года и Рождества

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Москва на треть снизила расходы на проведение новогодних и рождественских мероприятий, сообщил журналистам глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

По его словам, сокращать расходы удается за счет арт-объектов и других накопленных за прошлые годы декоративных элементов. "Общий бюджет всех новогодних и рождественских мероприятий – около 930 млн рублей, примерно на 30% меньше, чем годом ранее, − сказал он на пресс-конференции, посвященной новогоднему сезону 2017−2018. − Сюда входит организация сотен событий по всему городу, архитектурно-художественная подсветка более 1,8 тыс. зданий и сооружений, включая мосты, эстакады и памятники, 50 масштабных световых арт-объектов, проведение культурных, развлекательных и спортивных мероприятий на 70 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", их украшение, техническое оснащение, обеспечение безопасности, клининг".

Более того, по данным Немерюка, в пересчете на каждого жителя Москвы стоимость программы новогодних праздников составит 75 рублей − меньше стоимости чашки кофе.

"Если взять и поделить в расчете на каждого жителя, получится 75 рублей на человека. Дешевле чашки капучино, учитывая среднюю стоимость по городу, − сказал он во время пресс-конференции, посвященной предстоящим зимним праздникам. − Но если все же попытаться не делить, а приумножить, то получится большой городской семейный праздник, яркий и запоминающийся".

"Путешествие в Рождество" − крупнейший в Европе рождественский фестиваль. В целом в прошлом году его площадки посетили 12,2 млн человек. "Напомню, что прошлогодний фестиваль дополнительно принес экономике Москвы 56 млрд рублей. Часть этих денег в виде налогов поступила в бюджет", − добавил глава ведомства. Предварительно, предстоящий фестиваль может принести бюджету столицы больше 5 млрд рублей налоговых доходов (каждый рубль, инвестированный в организацию, принесет почти 5,5 рубля).

"На фестивале вы найдете и кофе, и другие горячие напитки по ценам ниже средних, а еще сможете бесплатно поучаствовать в мастер-классах, посмотреть уличные театральные представления, пройти рождественский квест и получить приз", − отметил Немерюк.