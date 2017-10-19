Песков опроверг "подготовку в Кремле" президентской кампании Собчак

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждение о том, что Кремль может иметь отношение к выдвижению Ксенией Собчак своей кандидатуры на президентских выборах в 2018 году.

Представитель главы государства также напомнил о том, что избирательная кампания в РФ еще не стартовала. "Пока никаких зарегистрированных кандидатов нет. Пока вряд ли можно говорить о соперниках президента РФ Владимира Путина, потому что сам Путин еще не говорил о своем намерении баллотироваться и говорил, что до начала избирательной кампании еще есть время", – цитирует Пескова "Интерфакс".

Пресс-секретарь добавил, что нынешний глава государства намерен сконцентрироваться на президентской работе. Владимир Путин неоднократно сообщал, что еще не принял решения относительно своего участия в президентской кампании.

Ранее Песков отмечал, что Собчак отвечает всем требованиям, которые Конституция РФ выдвигает к кандидатам в президенты. Для выдвижения ей потребуется выполнить все процедуры и формальности, предусмотренные законодательством.

О своем желании баллотироваться журналистка Ксения Собчак заявила 18 октября. Это сообщение вызвало бурную реакцию известных политиков – Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова.

Известие также прокомментировали политологи и эксперты. Их мнение о шансах журналистки в гонке можно прочитать здесь.