Работы радиоведущего Москва FM и художника Дмитрия Казнина выставят на аукцион

Фото: из семейного архива предоставлено Татьяной Казниной
Аукционный дом "Литфонд" вместе с радиостанцией Москва FM проведет благотворительный аукцион с работами российского журналиста и художника Дмитрия Казнина. Доход с мероприятия направят жене и двум дочерям художника.
На аукционе будут представлены работы Казнина из персональных выставок "Большое и маленькое", "Прорастание". Многие полотна были проданы в частные коллекции. Художник не причислял себя к какому-то одному стилю и предпочитал писать картины-истории с использованием разных техник.
Ознакомиться со всеми лотами можно на предаукционной выставке с 20 по 23 сентября с 11:00 до 19:00 в доме 24 строении 2 в Большом Харитоньевском переулке. Сам же аукцион пройдет в 19:00 23 сентября. На сайтах litfund.ru и bidspirit.com можно сделать заочные ставки.
Казнин родился в Тбилиси, а школу окончил в Кемерове. Позже он закончил филологический факультет Кемеровского государственного университета, а затем – факультет журналистики СПбГУ. Работал на различных радиостанциях, включая "Северную столицу", Радио "Свобода", "Сити-FM", "Москва FM".С 2010 года трудился на телеканале "Дождь". С октября 2016 по октябрь 2017 года вел программу "Онлайн" по понедельникам.
В 2015 году у Казнина диагностировали рак. Журналист прошел несколько курсов химиотерапии и операций, а также лечился в Германии. Дмитрий Казнин скончался 20 октября 2021 года в возрасте 47 лет.
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