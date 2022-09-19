Минфин РФ предложил продлить механизм кредитных каникул на полгода

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В Минфине РФ предложили продлить срок действия механизма кредитных каникул до 31 марта 2023 года. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что продление этого механизма позволит защитить права граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, это, по мнению Минфина, уменьшит риски финансовой стабильности кредиторов.

Ранее сообщалось, что сенаторы и депутаты намерены внести в Госдуму законопроект о продлении кредитных каникул для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев отметил эффективность механизма временных антикризисных кредитных каникул. Согласно приведенным данным, свыше 70% заемщиков смогли вернуться в график платежей после окончания кредитных каникул.