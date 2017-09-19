Автор памятника Калашникову ответил на критику Макаревича

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Скульптор Салават Щербаков ответил на критику нового памятника Михаилу Калашникову со стороны музыканта Андрея Макаревича. Об этом сообщает RT.

"Никакой танцор или певец не будет слушать мнение скульптора, как он станцевал или спел. Это профессия, и не надо в нее лезть, – заявил автор скульптуры. – Даже мы, профессионалы, себя скромно ведем и не абсолютизируем все как истину в последней инстанции. Может, у него другие вкусы. Многим памятник нравится".

Щербаков подчеркнул, что изобретатель создал оружие для защиты страны от ее врагов. По его словам, если бы не такие же изобретатели погибло бы множество людей.

Ранее, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич назвал новую установленную в столице скульптуру, посвященную Калашникову, "уродливой" и "бездарной".

Памятник открыли 19 сентября. Монумент установлен на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве. Памятник Михаилу Калашникову представляет собой восьмиметровую фигуру с автоматов АК-47 в руках. Установкой монумента занималось Российское военно-историческое общество при поддержке Мосгордумы и корпорации "Ростех".