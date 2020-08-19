Актер Валерий Шейман госпитализирован в Москве

Фото: кадр из многосерийного фильма "Последний мент" (2015–2017), режиссер – Михаил Жерневский

Актер московского театра "У Никитских ворот" Валерий Шейман госпитализирован в одну из московских клиник с высокой температурой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

"У него поднялась очень высокая температура. Госпитализировали утром. Пока точный диагноз неизвестен, по симптомам это сильная простуда", – сказали в театре.

Валерий Шейман родился 15 июня в 1950 году. После окончания в 1975 году Российского института театрального искусства (ГИТИС) актер играл в Ульяновском областном драматическом театре.

С 2006 года Шейман вошел в состав актеров московского театра "У Никитских ворот". Он известен многим по спектаклям "Дни нашей жизни", "Коломба", "История лошади", "Я, бабушка, Илико и Илларион".

Также на счету актера имеются роли в сериалах и фильмах. В частности, он снимался в сериалах "Моя любимая ведьма", "Москва. Три вокзала", "Нераскрытые дела", "Без срока давности" и фильме "Мишень".

