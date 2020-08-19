Каршеринг станет доступным для водителей без стажа

Видео: телеканал Москва 24
Каршеринговые компании могут отменить ограничения по стажу вождения, сообщает телеканал Москва 24.
Одна из организаций аренды машин уже сняла ограничения в режиме эксперимента в нескольких регионах, включая в Санкт-Петербург, Тулу, Нижний Новгород, Екатеринбург и Краснодар. Однако на Москву это не распространяется.
В компании такое решение объяснили сниженной аварийностью в регионах и высоким спросом на каршеринг у молодежи.
Согласно новым правилам, начинающие водители смогут ездить на машинах экономкласса с базовыми характеристиками. На автомобилях при этом будут опознавательные значки "Начинающий водитель", а внутри – инструкции и объясняющие карточки.
Кроме этого, для водителей без стажа будут действовать повышенные тарифы.
Ранее стало известно, что парк машин каршеринга в Москве будет расти на 2–3 тысячи автомобилей в год. В настоящее время для москвичей доступны около 27,5 тысячи машин краткосрочной аренды, из которых около тысячи премиального класса.
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