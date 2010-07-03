В столичных культурных центрах пройдут дни открытых дверей

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Почти 80 культурных центров Москвы проведут дни открытых дверей 31 августа и 1 сентября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятия буду проходить с 10 утра до 10 вечера.

"Взрослые и дети смогут посетить бесплатные пробные занятия в кружках и секциях, познакомиться с преподавателями, попасть на концерты и спектакли. У них будет возможность освоить азы каллиграфии, научиться рисовать картины акварелью и создать диафильм", – сказано в сообщении.

Также во время дней открытых дверей будут организованы экскурсии, во время которых культурные центры расскажут о своей истории и достижениях.

Будут организованы экскурсии. Культурные центры расскажут о своих достижениях и истории.

Список центров есть на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров. Также отмечается, что в эти два дня можно будет получить скидку в 10% на месячный абонемент на посещение любой секции.

