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США отказались финансировать Уханьский институт вирусологии. Причиной этого стали проблемы c биологической безопасностью, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на Bloomberg.

В документах комиссии также указано, что руководство института и власти Китая пытались скрыть в лабораториях реальное положение дел, передает агентство. Отмечается, что с 2014 года Штаты выделили институту более 1 миллиарда долларов на проведение исследований.

В июле Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что все заявленные в мире запасы химоружия были уничтожены. Отмечалось, что последний запас химического оружия оставался в Соединенных Штатах. Его необратимо уничтожили на экспериментальном заводе по уничтожению отравляющих веществ в штате Кентукки.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что биологические программы Пентагона могут быть нацелены на создание расово-ориентированных штаммов вирусов. По его словам, Запад создаст целую колонию вассалов и марионеток, которые и будут находиться на территории Евразии.

Комиссия заявила, что США нацелены разработать универсальное генно-инженерное биооружие