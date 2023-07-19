Терапевт назвала ягоду, которая способствует снижению давления

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Черная смородина поможет укрепить сосудистую стенку и снизить артериальное давление. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"В составе черной смородины много витамина C, PP, марганца, магния, калия и антиоксидантов, которые направлены на борьбу со свободными радикалами. Они укрепляют стенку не только сосудов, но и каждой клетки, поддерживая работоспособность всех систем и прежде всего сердечно-сосудистой", – отметила специалист.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Черная смородина может расслабить сосуды в условиях повышенного артериального давления, снизить его и обеспечить достаточно хорошую текучесть крови.

Помимо прочего, ягода содержит много растительной клетчатки. "Она помогает стимулировать работу кишечника, наполняя микробиом полезной флорой. Состояние иммунной системы будет регулироваться и поддерживаться благодаря этому", – заключила эксперт.

Ранее была названа ягода, которая обладает антивозрастным эффектом. По словам врача-диетолога, эндокринолога Натальи Лазуренко, речь идет о клюкве. Она содержит много витамина С, который помогает предотвратить преждевременное старение организма. Кроме того, снижает риск развития атеросклеротического поражения сосудистых стенок.

