Крыши петербургских домов закроют для туристов

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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что городские дома защитят от "туризма по крышам". Его слова приводит "Интерфакс".

"Вводим в парадных сейчас системы видеонаблюдения, ставим чердачные перекрытия под охрану", – сказал врио губернатора, добавив, что также будут установлены врезные замки, которые сложно взломать.

По словам Беглова, группы туристов, собираемые частными организациями и физическими лицами для экскурсий на крыши, представляют большую проблему для города: это опасно как для самих гуляющих, так и для жильцов. В частности, усиливается угроза протечек. При этом Беглов отметил, что свободный доступ к инженерным коммуникациям домов также представляет опасность.