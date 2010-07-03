Эксперт назвал пять признаков мужчины-неудачника

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Семейный психолог Александр Шахов сформулировал пять признаков мужчины-неудачника, сообщают "Дни.ру".

Первый признак – строительство грандиозных планов с мечтами о миллиардах и мировой славе. Такой человек постоянно стремится проинформировать всех о своем прекрасном будущем, хотя твердых оснований для этого нет.

Второй пункт посвящен участию в "безумных прожектах": поиск легких денег, пристрастие к сомнительным махинациям, вера в успешную авантюру. Как правило, все эти предприятия оканчиваются крахом, что, однако, не останавливает человека от повторения печального опыта.

Вместе с тем мужчина-неудачник постоянно откладывает важные дела на завтра, предпочитая расслабляющее времяпрепровождение. Четвертый признак – поиск виноватых, среди которых зачастую оказываются все подряд: от правительства и родителей до погоды и плохого настроения. В неудачах такого человека никогда нет его собственной вины.

Наконец последний, пятый пункт заключается в том, что неудачник обычно труслив, но при этом убежден в собственных абсолютных знаниях о каждом предмете. Человек отказывается развиваться и постигать новые сферы, но не скупится на оценки в адрес окружающих. При этом носитель подобного признака склонен к пустому философствованию и невыполнимым обещаниям.

Специалист отмечает, что исправить неудачника невозможно. Он может измениться только сам, правда, готовы на это от силы 5% людей.

