Тридцатиградусная жара вернется в Москву в выходные

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Дожди задержатся в столице до конца рабочей недели, а в выходные в город вернется тридцатиградусная жара, сообщили в центре погоды "Фобос".
В четверг и пятницу дневная температура будет держатся на отметке около 25 градусов, передает телеканал Москва 24. В выходные же солнце начнет проглядыавть из-за туч, а ветер изменит направление на южное. "Все это в совокупности приведет к возвращению тридцатиградусной жары", – пояснили синоптики.
Ранее сообщалось, что в столице объявлен желтый уровень погодной опасности на 19 июля. Причиной стала надвигающаяся гроза. Кроме того будет дуть сильный ветер, его скорость при порывах составит до 17 метров в секунду.
По данным синоптиков, к воскресенью в столице выпадет около 40 процентов месячной нормы осадков. Согласно текущему прогнозу, вероятность гроз сохранится до начала следующей недели.
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