Прохладная погода с дождями и грозами ожидается в столице в четверг

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Пасмурная и прохладная погода ожидается в столице в четверг, 19 июля. Температура воздуха днем составит около 24 градусов, ночью – до 20 градусов.

Дожди пройдут по всему городу, в некоторых районах возможны ливни и грозы, сообщает Гидрометцентр РФ.

Направление ветра будет меняться с северо-восточного на восточное. Скорость составит до 10 метров в секунду, а при порывах – до 17 метров в секунду. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба.

Как сообщает портал "Метеоновости", сегодняшняя погода окажет нагрузку на механизмы адаптации, обменные процессы, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Плохо себя почувствуют метеозависимые люди. Гроза станет стрессовым фактором для людей с психо-эмоциональными нарушениями. На пониженный фон атмосферного давления ухудшением самочувствия отреагируют люди, страдающие гипотонией и вегето-сосудистой дистонией. Одышка, вялость и снижение физической активности возможны даже у здоровых людей.

Рекомендуется ограничить нагрузку, меньше пребывать на солнце и употреблять больше жидкости. На пользу пойдут водные процедуры, особенно чередование теплой и прохладной воды, отмечают синоптики.

Ранее сообщалось, что на 19 июля в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Причиной стала гроза, фронт держится надо городом уже четвертый день.