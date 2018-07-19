Прохладная погода с дождями и грозами ожидается в столице в четверг

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Пасмурная и прохладная погода ожидается в столице в четверг, 19 июля. Температура воздуха днем составит около 24 градусов, ночью – до 20 градусов.
Дожди пройдут по всему городу, в некоторых районах возможны ливни и грозы, сообщает Гидрометцентр РФ.
Направление ветра будет меняться с северо-восточного на восточное. Скорость составит до 10 метров в секунду, а при порывах – до 17 метров в секунду. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба.
Как сообщает портал "Метеоновости", сегодняшняя погода окажет нагрузку на механизмы адаптации, обменные процессы, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Плохо себя почувствуют метеозависимые люди. Гроза станет стрессовым фактором для людей с психо-эмоциональными нарушениями. На пониженный фон атмосферного давления ухудшением самочувствия отреагируют люди, страдающие гипотонией и вегето-сосудистой дистонией. Одышка, вялость и снижение физической активности возможны даже у здоровых людей.
Рекомендуется ограничить нагрузку, меньше пребывать на солнце и употреблять больше жидкости. На пользу пойдут водные процедуры, особенно чередование теплой и прохладной воды, отмечают синоптики.
Ранее сообщалось, что на 19 июля в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Причиной стала гроза, фронт держится надо городом уже четвертый день.
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