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Москва 24

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Общество

18 июля, 21:13

Неугомонные грозы. Желтый уровень погодной опасности продлили на четверг

общество погода

Четвертый день подряд синоптики объявляют погоду в городе потенциально опасной, сообщает телеканал Москва 24.

Желтый уровень погодной опасности в столичном регионе продлили и на четверг. Синоптики предупреждают о грозе и сильных порывах ветра. Жара временно спала, но температура изменилась незначительно и все еще остается выше нормы. До выходных может выпасть почти половина месячной нормы осадков.

"В четверг, из-за близости к центра циклона в Москве сохранится облачная погода с грозовыми дождями, которые местами по прежнему будут сильными. Будет дуть северо-восточный ветер. Температурный режим изменится мало – мы по-прежнему остаемся во власти очень теплых воздушных масс", – отметила ведущий специалист центра "Фобос" Елена Волосюк.

В ночь со среды на четверг температура воздуха в Москве составит плюс 18 – плюс 20, а в области – плюс 15 – плюс 20. Днем воздух в столице прогреется до плюс 22 – плюс 24, а в Подмосковье – до 21–26 градусов тепла.

По данным метеорологов, начиная с пятницы температура вновь начнет повышаться, будет усиливаться жара. К воскресению возможно повышение дневной температуры до 25–30 градусов.

Несмотря на то, что основная зона осадков покинет столичный регион, дождей и гроз будет достаточно много, так что впереди москвичей ждет настоящее субтропическое лето.

Желтый уровень погодной опасности продлили до 19 июля

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