Бизнесмены попросили Минтруд разрешить увольнения за утрату доверия

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Новое основание для увольнения сотрудника может появиться в трудовом кодексе. Минтруд рассмотрит возможность закрепить за предпринимателями право освобождать работников от должности в связи с утратой доверия, заявил глава департамента госслужбы ведомства Дмитрий Баснак.
Сейчас эта формулировка применяется только для госслужащих. Под причинами утраты доверия понимают нарушение налагаемых запретов, непредставление сведений о доходах или расходах, а также непринятие мер для урегулирования конфликта интересов.
С просьбой распространить правило на коммерческие организации обратились представители бизнес-сообщества, сообщает газета "Известия". По словам Баснака, норму могут распространить на ограниченный круг компаний. Вопрос находится на стадии обсуждения.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, устанавливающий новые основания для увольнения сотрудника прокуратуры. Одним из них стал больничный дольше четырех месяцев, другим – отказ от перехода на новую должность. Кроме того, прокурора могут уволить за нарушение присяги в отпуске.
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