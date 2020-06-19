Синоптики рассказали о погоде в Москве во время парада Победы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Комфортная погода ожидается в Москве во время парада Победы 24 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

По данным синоптиков, днем температура воздуха в городе будет около +20... +22 градусов. В первой половине дня прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть северный со скоростью 2–7 метров в секунду.

В послеполуденное время столбики термометров поднимутся до +25 градусов, местами могут пройдут дожди. Метеорологи отмечают, что такие показатели соответствуют климатической норме для середины третьей декады июня.

Парад Победы состоится 24 июня. В связи с этим день объявлен нерабочим. Для обеспечения безопасности к участию в торжественном шествии будут допущены те военные, которые уже приобрели иммунитет к коронавирусу.

Парадные расчеты тренируются в перчатках и масках. Состояние участников постоянно контролируется военными медиками, проводится дезинфекцию всех площадок и техники.

