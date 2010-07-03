Новый "сырный" флешмоб запустили в США

В США запустили необычный флешмоб – дети должны кидать сыр в своих родителей, а реакцию записывать на видео. Флешмоб запустил телеведущий Джимми Киммел, сообщают "Дни.ру".

Самые яркие видео показали в эфире популярного телешоу.

"На протяжении многих лет мы просим детей делать неожиданные вещи со своими родителями. И в этом году мы решили собрать видео, на которых ребята бросают сыр в отцов", – сказал Киммел.

По словам телеведущего, его вдохновила популярная акция, когда родители кидали кусками сыра в своих детей.

Ранее стало известно, что в социальных сетях набирает популярность новый флешмоб – пользователи пытаются удержать предметы у себя на груди. Запустила акцию девушка из Японии, которая поставила стакан с чаем на грудь и пила из него, не прекращая работать на компьютере. Идею подхватили не только девушки. Оказалось, что грудные мышцы мужчин с задачей справляются ничуть не хуже женского бюста.