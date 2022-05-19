В Москве за сутки госпитализировали 122 человека с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализированы 122 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает столичный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки выявлено 365 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На ИВЛ находятся 65 человек.

По данным Оперштаба, после прохождения лечения выздоровели 430 человек. Всего вылечились более 2,5 миллиона москвичей.

Кроме того, 16 пациентов с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19 скончались в столице за последние 24 часа.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что в обозримой перспективе в России могут появиться новые штаммы коронавируса. По ее словам, пока нельзя предсказать, будут ли новые штаммы более заразны или вызывать более тяжелое течение заболевания.

