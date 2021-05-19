Госдума приняла закон о поддержке беременных и семей с детьми

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поддержке семей с детьми и беременных женщин. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.
"Принят в третьем, окончательном чтении закон, положения которого направлены на реализацию задач, поставленных в послании Президента РФ", – говорится в сообщении.
Документ предусматривает пособие для малообеспеченных беременных женщин в размере половины прожиточного минимума при условии, что средний доход семьи не превышает прожиточного минимума, установленного в регионе. Встать на учет для получения соответствующих выплат можно будет с 1 июля 2021 года. С этого же времени начнут выплачивать пособие на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно для родителей в неполных семьях, чей доход не превышает прожиточного минимума. Кроме того, закон вводит пособие по временной нетрудоспособности при необходимости ухода за ребенком в возрасте до 7 лет. Его размер составит 100% от среднего заработка.
Ранее сообщалось, что до 17 августа семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет единовременно выплатят по 10 тысяч рублей. Помощь также окажут неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам. Соответствующие поручения дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам послания президента РФ Федеральному собранию.
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