Бизнес предложил правительству способ снизить стоимость новостроек

10:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Союз предпринимателей "Деловая Россия" направил вице-премьеру Марату Хуснуллину предложение по сокращению сроков строительства и себестоимости нового жилья. Об этом сообщает газета "Известия".
Инициатива бизнесменов предполагает изменение процедуры подключения домов к инженерным и коммунальным сетям. Они предлагают разрешить застройщикам самостоятельно выносить старые сети с участка, а также оплачивать подключение объекта к коммуникациям поэтапно. Сейчас девелоперы вынуждены делать это единоразово, в момент строительства первой очереди.
"Благодаря предложениям сроки строительства и себестоимость квартир уменьшатся в среднем на 15%", – считает председатель комитета "Деловой России" по строительству Владимир Кошелев. По мнению некоторых специалистов, стоимость непосредственно для потребителей может опуститься на 3–5%.
Между тем вице-президент по развитию ГК "Страна Девелопмент" Андрей Басов полагает, что реализация предложения "Деловой России" определенно сократит сроки строительства, однако вряд ли повлияет на цены, так как они складываются из большого числа факторов.
Ранее Марат Хуснуллин поручил создать штаб по анализу роста цен на жилье. Уточняется, что в него войдут представители Минстроя, ФАС и Главгосэкспертизы.
До этого Владимир Путин поручил ФАС провести анализ рынка недвижимости. По его словам, стоимость на жилье в России выросла в среднем на 12%, а в некоторых регионах на 30%.
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