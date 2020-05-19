Протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от COVID-19

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавирусной инфекции. Он получил отрицательный результат теста на COVID-19, передает РИА Новости заявление источника, близкого к семье священнослужителя.
"Отец Димитрий выздоравливает, все у него хорошо", – сообщил источник, добавив, что тестирование на коронавирус уже не показывает заболевание. Отмечается, что в скором времени Смирнов вернется к работе на посту главы патриаршей комиссии.
Смирнов был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус в начале мая. Сообщалось, что ранее он перенес операцию, поэтому, а также в силу возраста священник относился к группе риска. Ему 69 лет. Потом диагноз священнослужителя подтвердили в Русской православной церкви. Известно, что протоиерея Димитрия Смирнова подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Ранее глава РПЦ патриарх Кирилл установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, сделанных в условиях пандемии COVID-19. По его словам, сначала не все восприняли инфекцию как серьезную угрозу, проигнорировав предостережения врачей и священноначалия.
Протоиерея Димитрия Смирнова подключили к аппарату ИВЛ
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