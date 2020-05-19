Мечети в Москве будут закрыты во время праздника Ураза-байрам

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Все мечети в столичном регионе будут закрыты для прихожан 24 мая во время праздника Ураза-байрам, сообщается на официальном сайте Духовного управления мусульман РФ.
Председатель ведомства Равиль Гайнутдин призвал верующих молиться дома, а также принимать все меры предосторожности, чтобы распространение коронавируса остановилось.
"24 мая, в день благословенного праздника Ид аль-Фитр – Ураза-байрам наши мечети в Москве и Московской области, а также в ряде других регионов и городов не смогут принять верующих, дабы не создать условий для заражения еще большего количества людей", – подчеркнул он.
Гайнутдин добавил, что в Московской соборной мечети в день праздника будет совершена праздничная молитва с соблюдением социальной дистанции. В ней примут участие имамы мечети, чтобы не изменять мусульманской традиции.
Накануне Владимир Путин попросил мусульман отметить Ураза-байрам дома. Он подчеркнул, что к этому верующих призывают священнослужители и выразил надежду, что их авторитетное слово будет услышано.
Ураза-байрам, или Праздник разговения, – один из главных праздников. В этом году он выпадает на 23–24 мая. Главный ритуал праздника – коллективная праздничная молитва. В этот день мусульмане традиционно готовят восточные блюда и дарят близким подарки.
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