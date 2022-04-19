Эксперт рассказал, почему молоко нельзя хранить в дверце холодильника

Фото: depositphotos/vvoennyy

Большинство людей держат молоко в дверце холодильника, однако это не лучшее место для его хранения, рассказал представитель компании по страхованию жилья Smart Cover Крис Бизли.

"Дверные отсеки на самом деле теплее, чем остальная часть холодильника. Стоит попробовать вместо этого хранить его на полках", – цитирует эксперта "Газета.ру".

При этом, по словам Бизли, холодильник не должен быть переполнен.

Специалист также подчеркнул, что соусы и приправы необязательно держать в холодильнике из-за их длительного срока хранения.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал, как правильно хранить мясо. По его словам, заморозка мяса после нескольких дней хранения в холодильнике может серьезно повлиять на качество продукта.

Он добавил, что страдает качество мяса и при быстрой разморозке. В связи с этим лучше не размораживать продукт в микроволновке. По словам врача, опасность заключается и в том, что мясо могут неправильно хранить еще до попадания к покупателю.