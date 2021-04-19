Супруги из Иркутска объявили себя гражданами СССР и отказались выплачивать кредит

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Супружеская пара из Иркутска лишилась квартиры после того, как отказалась выплачивать кредит. Отмечается, что они считали себя гражданами СССР. Об этом сообщается на сайте областного управления Федеральной службы судебных приставов.

В ведомстве рассказали, что супруги состоят в общественном объединении "Союз Славянских Сил Руси". Они взяли ссуду в банке как граждане РФ, однако потом заявили, что не признают действующую власть и ее законы и, следовательно, не должны вносить платежи.

Кредитная организация потребовала с жителей Иркутска 1,6 миллиона рублей, но те отказались выполнять обязательства, сославшись на "гражданство СССР". В результате приставы арестовали и впоследствии выставили на торги залоговое имущество – однокомнатную квартиру.

Ранее сообщалось, что судебные приставы начали выселять всех жителей Среднеуральского женского монастыря, который "захватили" сторонники бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова). Причиной выселения стали нарушения требований градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства.



*Запрещенная в России экстремистская организация.