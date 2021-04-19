Познер обвинил журналистов в искажении его слов о Пушкине

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Российский журналист Владимир Познер заявил, что его высказывание о национальной принадлежности Александра Пушкина было сильно искажено в СМИ. Об этом сообщает "Газета.ру".
В Сети распространилось недавнее высказывание журналиста о том, что "Пушкин – не русский писатель, хотя он-то сам считал себя русским". Сам Познер аргументировал свое высказывание тем, что русской поэзии не свойственен "радостный свет", который был присущ творчеству поэта.
"Это заголовки, которые журналисты делают для того, чтобы привлечь внимание. Конечно, он русский. Я сказал, что он по характеру, конечно, "не русский". Потому что он светлый, улыбчивый и позитивный", – объяснил телеведущий.
Он отметил, что даже печальные мотивы в произведениях Пушкина являются более "светлыми", чем у остальных поэтов России.
"А то, что я не считаю его русским поэтом, – это глупость. Не могу сказать, что это ложь, но это преднамеренное искажение слов. Я могу только сказать, что я этого не говорил никогда", – заключил Познер.
Ранее Познер оценил протесты в Тбилиси, которые начались из-за его приезда. Он заявил, что на участников демонстрации не стоит обращать абсолютно никакого внимания.
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