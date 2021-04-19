Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в России ситуация с коронавирусом стабилизируется. Об этом она заявила во время общего собрания отделения медицинских наук Российской академии наук.

"Мы сегодня находимся в точке, когда ситуация стабилизируется", – отметила она.

По ее словам, по показателю среднесуточной заболеваемости Россия сейчас занимает 87-е место в мире. Попова также добавила, что за весь период пандемии по заболеваемости на 100 тысяч населения РФ не уходила выше 64–65-й позиции.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала к осторожности при снятии ограничений по коронавирусу. Она обратила внимание на нарастающие темпы вакцинации в стране и отметила, что благодаря этому появляется возможность говорить о снятии ограничений в скором времени.