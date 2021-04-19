Еще 1 089 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице выздоровели еще 1 089 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб.
Общее число выздоровевших после заражения COVID-19 достигло 972 646 человек.
В столице за минувшие 24 часа выявили 2 279 новых случая заражения СOVID-19. Кроме того, за сутки госпитализированы 903 человека. За это время в столице скончались 59 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным тестом на COVID-19.
В России выявили 8 589 новых случая COVID-19. За период пандемии в стране зарегистрировано 4 710 690 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что пандемия ускорила развитие медицины в Москве. Речь шла о цифровизации системы здравоохранения: внедрении телемедицины и диагностике с помощью компьютерного зрения.
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