Еще 1 089 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице выздоровели еще 1 089 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперштаб.

Общее число выздоровевших после заражения COVID-19 достигло 972 646 человек.

В столице за минувшие 24 часа выявили 2 279 новых случая заражения СOVID-19. Кроме того, за сутки госпитализированы 903 человека. За это время в столице скончались 59 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным тестом на COVID-19.

В России выявили 8 589 новых случая COVID-19. За период пандемии в стране зарегистрировано 4 710 690 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что пандемия ускорила развитие медицины в Москве. Речь шла о цифровизации системы здравоохранения: внедрении телемедицины и диагностике с помощью компьютерного зрения.