Новый штамм-мутант коронавируса обнаружили в Британии

15:13
Фото: AP/Natacha Pisarenko
В Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса, которая может оказаться более заразной, чем "бразильский" и "южноафриканский" варианты. Об этом сообщает РИА Новости.
Всего на данный момент известно 77 мутаций штамма, который впервые был замечен в Индии.
По словам профессора медицины в университете Восточной Англии Пола Хантера, в новом штамме вируса сразу две белковые мутации, что может представлять угрозу и создать определенную проблему для производителей вакцин.
"Он может оказаться даже менее контролируемым вакцинами, чем "бразильский" и "южноафриканский" варианты", – заключил Хантер.
Ранее педиатр объяснила, чем опасны новые штаммы коронавируса для детей.
По ее словам, семьям лучше всего в этом году отказаться от отдыха за границей, особенно если у детей есть хронические заболевания.
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