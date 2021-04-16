Новый штамм-мутант коронавируса обнаружили в Британии

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В Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса, которая может оказаться более заразной, чем "бразильский" и "южноафриканский" варианты. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего на данный момент известно 77 мутаций штамма, который впервые был замечен в Индии.

По словам профессора медицины в университете Восточной Англии Пола Хантера, в новом штамме вируса сразу две белковые мутации, что может представлять угрозу и создать определенную проблему для производителей вакцин.

"Он может оказаться даже менее контролируемым вакцинами, чем "бразильский" и "южноафриканский" варианты", – заключил Хантер.

Ранее педиатр объяснила, чем опасны новые штаммы коронавируса для детей.

По ее словам, семьям лучше всего в этом году отказаться от отдыха за границей, особенно если у детей есть хронические заболевания.