Психолог Яушева: диалог с самим собой помогает снизить тревогу

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Психолог Дарья Яушева заявила, что разговоры с самим собой не являются патологией. Об этом сообщает News.ru.

По словам Яушевой, подобная методика позволяет структурировать мышление и лучше понимать эмоции. Она объяснила, что IT-специалисты часто используют "метод резиновой уточки", озвучивая идеи и размышления предмету.

"Это помогает выгрузить варианты решений, которые уже есть, посмотреть на ситуацию с новой стороны, прийти к инсайту", — сказала психолог.

Она подчеркнула, что диалог с самим собой также помогает снизить тревогу. При этом, добавила Яушева, разговоры не должны становиться навязчивыми и мешать повседневной жизни. Психолог призвала беспокоиться о своем состоянии, если речь идет о галлюцинациях и ощущении чужого присутствия.

Психолог предупредила, что в случаях, когда человек разговаривает не просто с собой, а с воображаемыми людьми, не осознавая этого, а сам диалог носит напряженный характер, то следует консультироваться со специалистом.

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