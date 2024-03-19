Родителям дали советы, как развить у ребенка критическое мышление

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Аспирант ВШЭ Нияз Галявиев рассказал, как развить у ребенка критическое мышление, передает "Газета.ру".

Специалист напомнил, что критическое мышление складывается из совокупности знаний, которую человек получает на протяжении жизни, в том числе в школе и в вузе. При этом основа, прежде всего, в отношении к полученным данным, а эти критерии закладываются с детских лет.

Галявиев подчеркнул, что в первую очередь речь идет о понимании критериев надежности информации. По его словам, человек не должен воспринимать информацию как заведомо верную, ее следует оценивать по критериям надежности.

Эксперт отметил, что базовые установки ребенка формируются в семье с бытовых вопросов. Он рекомендует родителям давать ребенку возможность высказать собственное мнение, аргументированно обсуждать с ним ситуацию и свою точку зрения.

На саму школу родители повлиять не могут, если в ней царит атмосфера "необсуждения" решений, однако в их силах выбрать школу для своего ребенка. Здесь следует обращать внимание на преподавательский состав школы, на атмосферу, стиль общения руководства и учителей.

"Все это в целом сформирует понимание того, какое отношение главенствует в школе к ученикам и возможно ли в ней воспитание критического мышления у детей", – сказал Галявиев.

Он также посоветовал обсуждать со своим ребенком различные ситуации, отношение к ним. Это могут быть бытовые жизненные события, а также ситуации и сюжеты в книгах и фильмах. Также следует моделировать ситуацию, принимая ту или иную сторону, искать вместе с ребенком аргументы для защиты различных точек зрения. Нужно научить ребенка культуре спора и подсказать, как использовать в нем факты и аргументы.

Особое внимание развитию критического мышления может уделяться и на дополнительных занятиях, на кружках или клубах дебатов. В них учат строить дискуссию и искать аргументы в пользу той или иной точки зрения.

Галявиев обратил внимание, что критическое мышление влияет на самостоятельность человека, формирует его независимость от чужих суждений. Он сможет принимать свои собственные решения и самостоятельно управлять своей жизнью.

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