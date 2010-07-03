В Москве заработал сервис по аренде "бракованных" животных

В столичном регионе заработал прокат "бракованных" животных. Сервис позволяет взять в аренду нечистокровных щенков или котят, сообщает телеканал Москва 24.

Арендодатели не ставят каких-либо условий клиентам. Чтобы получить животное, надо только приехать и заплатить. Арендовать животных можно сутки или даже на пару часов.

Данная услуга пользуется огромной популярностью. Один из предпринимателей заявил, что все животные "расписаны" на три недели вперед.

Зоозащитники выступили с резкой критикой нового сервиса, поскольку он несет угрозу для жизни животных.

"Это само по себе издевательство. Это вызывает резкое падение иммунитета, и, как следствие, активизируются болезнетворные процессы в организме", – отметила президент Центра правовой зоозащиты.

Граждане также негативно отнеслись к идее арендовать животных. "Я против эксплуатации животных – это отвратительно. Пускай люди друг друга веселят", – заявила жительница столицы.

