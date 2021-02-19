Диетолог рекомендует есть шаурму домашнего приготовления

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Врач-диетолог Маргарита Королева рекомендует отдавать предпочтение шаурме, приготовленной в домашних условиях, так как она полезнее ее "уличных" аналогов, сообщает Агентство "Москва".

"Каждый может самостоятельно приготовить для себя полезную шаурму, если правильно подобрать свежие и качественные ингредиенты. Продукт может быть сочным, запеченным в силиконовом рукаве, со специями и ароматными травами. Также можно дома приготовить любой соус", – отметила специалист.

Королева не рекомендовала есть каждый день даже домашнюю шаурму.

"Употребление данного блюда стоит сократить, чтобы получать удовольствие от него. Также это не должно отразиться на качестве жизни и состоянии здоровья. На улице покупать шаурму не нужно, так как вы не знаете происхождения мяса", – пояснила она.

Ранее диетолог рассказала, как преодолеть тягу к сладкому. По ее словам, недостаток сахара проявляется из-за обезвоживания. Чтобы этого не допускать, нужно в день выпивать достаточное количество воды.