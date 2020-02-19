Студентке колледжа пригрозили отчислением за отказ носить юбку

Скандал из-за одежды разгорелся в колледже Челябинска. За отказ ходить в юбке студентке пригрозили отчислением.

Голубая рубашка с погонами, галстук со значком РЖД и форменная юбка – обязательная одежда студенток челябинского колледжа. Но зимой на Урале холодно. Одна из студенток второго курса решила, что в брюках будет теплее, и попала в список на отчисление.

Мать девушки возмущена. Все свое негодование она выплеснула на одном из челябинских порталов.