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13:52

Заявление по Курилам направят в международные структуры

общество

13:52

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Фото: ТАСС/Сергей Красноухов

Сахалинская областная дума направит заявление по результатам опроса ВЦИОМ среди жителей Курил по принадлежности островов в федеральные структуры и международные институты. Об этом заявил спикер думы Андрей Хапочкин.

"Курильские острова вошли в состав СССР (правопреемницей которого стала Россия) по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. Курильские острова являются неотъемлемой частью РФ и ее субъекта – Сахалинской области", – передает РИА Новости слова спикера.

Хапочкин отметил, что вопрос о принадлежности островов для местных жителей не стоит. Власти Сахалинской области намерены поставить точку в этом вопросе, заявление Думы направят в федеральные структуры и международные институты.

По результатам опроса ВЦИОМ, 96 процентов опрошенных высказались за то, чтобы все острова Курильской гряды находились под юрисдикцией России.

В опросе участвовали 7695 человек, то есть более двух третей от числа совершеннолетних граждан островов Итуруп, Кунашир и Шикотан. Мнение населения Курил является устойчивым, оно подтверждено предыдущим социологическим исследованием.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва придерживается позиции, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

общество

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