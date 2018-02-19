При "ошибке 404" на сайте МОК появляется нераскрытая снежинка с Игр в Сочи

При "ошибке 404" на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) появляется нераскрытая снежинка с Олимпиады в Сочи. Об этом сообщает "Газета.ру".

Изображение с четырьмя кольцами и нераскрывшейся снежинкой с церемония открытия Олимпиады-2014 сопровождает надпись: "Иногда все идет не так, как планировалось".

На открытии Олимпиады в Сочи пять снежинок должны были раскрыться в кольца, но одна из них так и не раскрылась. Автор сценария и продюсер церемонии Константин Эрнст пояснил, что одно из снежных колец уронили после генерального прогона. Это и послужило причиной неполадок.