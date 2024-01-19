В Роспотребнадзоре рассказали, как температура в помещении влияет на человека

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Долгое нахождение человека в помещении, где низкая температура и высокая скорость движения воздуха, ухудшает кровообращение, приводит к развитию острых респираторных заболеваний и болезней дыхательных путей. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по Московской области.

В пресс-службе ведомства отметили, что высокая температура воздуха способствует быстрому утомлению, перегреванию организма и тепловому удару, а также нарушает водно-солевой обмен. При температуре 30 градусов еще снижается умственная деятельность и замедляется реакция.

"Высокая влажность воздуха также вредна для человека в связи с тем, что при этом затрудняется испарение влаги, выделяемой организмом через кожный покров. Это может привести к быстрому утомлению, к перегреву организма и тепловому удару", – добавили в ведомстве.

Уточняется, что в жилых помещениях организаций соцобслуживания температура в холодный период должна быть 20–24 градуса, влажность воздуха – от 30 до 60%, а скорость движения воздуха – до 0,2 метра в секунду. В теплое время в жилых комнатах допускается температура от 18 до 28 градусов, влажность – от 30 до 65%, скорость движения воздуха – до 0,3 метра в секунду.

Ранее врач общей практики Лариса Алексеева рассказала, что сухой воздух и скопление большого количества людей в офисном помещении зимой приводят к недостатку кислорода. По ее словам, сухой воздух провоцирует развитие простуды, поскольку местный иммунитет слизистых снижается.