Врач рассказала, как часто нужно проветривать помещение

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Помещение, в котором находится человек, следует проветривать несколько раз в день, чтобы избежать головокружения и головной боли. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
"Проветривать надо время от времени, чтобы кислород поступал. Все индивидуально, но это точно стоит делать регулярно, несколько раз в день. Если мало кислорода, может быть проявление его дефицита", – говорит эксперт.
Длительное отсутствие свежего воздуха в квартире способно привести к плохому самочувствию, предупреждает Ярцева.
Кроме того, регулярное проветривание поможет снизить концентрацию бактерий и вирусов в квартире, заключила специалист.
Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов предупредил о рисках, которые несет для здоровья сухой воздух в отапливаемых квартирах. По его словам, в первую очередь эта проблема сказывается на пациентах, страдающих от хронических заболеваний дыхательной системы.
Из-за отопления слизистые начинают быстрее подсыхать, в результате чего у человека может наблюдаться першение в горле и образование в носу корочек. Во избежание подобных неприятностей врач советует пользоваться дома увлажнителями воздуха.
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