Голосовой помощник контакт-центра Москвы принял на 53% больше звонков в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Голосовой помощник общегородского контакт-центра Москвы обработал более 38 миллионов звонков жителей в прошлом году, что на 13,2 миллиона, или на 53%, больше по сравнению с 2022-м. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, цифровой ассистент принял более 130 миллионов звонков горожан с 2014 года.

"Он находит нужную информацию в два раза быстрее человека. Это позволяет горожанам скорее получить ответы на распространенные вопросы без ожидания на линии, а операторам – уделить время более сложным задачам", – отметила Сергунина.

В свою очередь, в департаменте информационных технологий Москвы добавили, что на горячих линиях общегородского контакт-центра уже 9 лет работает искусственный интеллект. Пользователи при необходимости могут позвать специалиста. Все ответы фиксируются в системе и используются голосовым помощником в дальнейшем.

Технологии глубокого обучения помогают сервису пополнять базу знаний, а также постоянно развивать умение распознавать речь, в том числе если абонент звонит из шумного места.

Голосовой помощник ориентируется более чем в 400 тематиках. В частности, он консультирует обратившихся в техподдержку портала mos.ru по номеру +7 (495) 539-55-55, на линию единой справочной службы правительства Москвы по номеру +7 (495) 777-77-77, в единый диспетчерский центр +7 (495) 539-53-53 или в Московский центр информационной поддержки туристов +7 (495) 122-01-11.

Ранее стало известно, что голосового помощника столичного общегородского контакт-центра научили использовать разные интонации при общении. Искусственный интеллект подбирает их автоматически в зависимости от сценария разговора.



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