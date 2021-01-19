Москва 24: как краеведение и туризм помогают в воспитании детей

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21 января в Общественной палате РФ состоится круглый стол на тему "Туристско-краеведческая деятельность и лагеря отдыха как уникальное пространство развития и воспитания детей".

Члены Общественной палаты РФ, руководители детско-юношеских организаций, представители туристической отрасли и железнодорожных компаний обсудят:



современные тенденции в организации воспитательной деятельности;

отечественный и зарубежный опыт организации воспитательной работы в детском лагере;

новое в нормативно-правовых аспектах организации воспитательного процесса.

Смотрите прямую трансляцию 21 января в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по уважительным причинам, благодарим за понимание.