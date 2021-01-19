Малышева рассказала об опасности домашних консервов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Врач и телеведущая Елена Малышева считает, что домашние консервы могут нести в себе смертельную опасность. Об этом она заявила в эфире "Первого канала".

Она рассказала, что в заготовках могут оказаться возбудители ботулизма. Данное инфекционное заболевание сопровождается поражением нервной системы.

По ее словам, самыми опасными являются консервы с добавлением свеклы, моркови или лука.

Домашние заготовки Малышева рекомендовала употреблять небольшими порциями, а после внимательно следить за своим самочувствием.

Ранее кулинарный блогер Анна Кириллова назвала распространенные ошибки при консервировании продуктов, например овощей. По словам специалиста, она часто сталкивается с превышением объемов масла или уксуса.