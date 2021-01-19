Россиян предупредили о мошенниках, представляющихся финансовыми омбудсменами

09:17
Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com
Телефонные мошенники начали выдавать себя за представителей службы финансового омбудсмена, сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.
По его словам, о звонках стало известно из обращений граждан в колл-центр службы в Москве и области. Неизвестные звонили гражданам и предлагали подъехать для встречи и обсуждения каких-то вопросов.
Воронин напомнил, что на самом деле служба финансового уполномоченного никому не звонит и никого никуда не вызывает.
"У нас есть возможность проводить очные рассмотрения споров. Мы такую опцию не используем ввиду отсутствия пока для этого объективных оснований. В основном мы все наши вопросы рассматриваем в заочном режиме, поэтому людям никто не звонит", – цитирует его "Российская газета".
Воронин призвал граждан не вестись на такого рода звонки и ни в коем случае не сообщать свои персональные данные. Также он посоветовал не идти на контакт с такими звонящими и сообщать о них в службу финансового уполномоченного.
18 января руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов заявил, что в УК РФ стоит включить новое обстоятельство, отягчающее наказание для мошенников. Свою инициативу общественный деятель аргументировал тем, что люди регулярно сталкиваются с телефонным и интернет-мошенничеством.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: