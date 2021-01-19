Россиян предупредили о мошенниках, представляющихся финансовыми омбудсменами

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Телефонные мошенники начали выдавать себя за представителей службы финансового омбудсмена, сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

По его словам, о звонках стало известно из обращений граждан в колл-центр службы в Москве и области. Неизвестные звонили гражданам и предлагали подъехать для встречи и обсуждения каких-то вопросов.

Воронин напомнил, что на самом деле служба финансового уполномоченного никому не звонит и никого никуда не вызывает.

"У нас есть возможность проводить очные рассмотрения споров. Мы такую опцию не используем ввиду отсутствия пока для этого объективных оснований. В основном мы все наши вопросы рассматриваем в заочном режиме, поэтому людям никто не звонит", – цитирует его "Российская газета".

Воронин призвал граждан не вестись на такого рода звонки и ни в коем случае не сообщать свои персональные данные. Также он посоветовал не идти на контакт с такими звонящими и сообщать о них в службу финансового уполномоченного.

18 января руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов заявил, что в УК РФ стоит включить новое обстоятельство, отягчающее наказание для мошенников. Свою инициативу общественный деятель аргументировал тем, что люди регулярно сталкиваются с телефонным и интернет-мошенничеством.