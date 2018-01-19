Госдума приняла закон об обязательном присвоении звезд гостиницам

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Закон об обязательной классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей в России приняли депутаты нижней палаты парламента.
Документом вводятся понятия "гостиничные услуги", "гостиница и иное средство размещения", "классификация объектов туристской индустрии". С 1 июля 2019 года обязательная классификация затронет гостиницы с более чем 50 номерами, с 1 января 2020-го – гостиницы с более чем 15 номерами, с 1 января 2021-го – все гостиницы.
Запрещается предоставлять гостиничные услуги без свидетельства о присвоении категории, а также использование не той категории, которая указана в свидетельстве. Нарушения влекут за собой административную ответственность, сообщает Агентство "Москва". Юрлицам и индивидуальным предпринимателям будет необходимо подтверждать соответствие гостиниц классификационным требованиям.
Согласно документу, к гостиницам не относятся средства размещения, используемые для основной деятельности организаций отдыха и оздоровления детей, медорганизаций, организаций соцобслуживания, физкультурно-спортивных и централизованных религиозных организаций.
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