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18 декабря, 09:40

Общество

Врач рекомендовал есть острую еду при простуде

Фото: depositphotos/okkijan

Поскольку лимон и имбирь не помогут избавиться от симптомов простуды, лучше употреблять острую еду. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на врача-терапевта Андрея Кондрахина.

"Было проведено множество исследований, которые доказали, что явного эффекта лимон и имбирь не дают. Но его дает красный перец", – отметил специалист.

Положительное воздействие на организм оказывает содержащийся в перце капсаицин. Он, раздражая горло, дает прилив крови, из-за чего уходит застой и меняется иммунная система.

Однако людям с проблемами желудочно-кишечного тракта следует употреблять красный перец с осторожностью. Для профилактики простуды врач также посоветовал пить горячий чай, теплый кисель и молоко с маслом.

Ранее нутрициолог Жанна Тиханычева рекомендовала отказаться от употребления овсяной каши при простуде. По словам эксперта, овсянка считается слизеобразующим продуктом. Ее употребление может ухудшить симптомы простуды.

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