Гитарист Queen Брайан Мэй заболел коронавирусом

Фото: ТАСС/Imagespace/Zuma

ПЦР-тест на коронавирус гитариста группы Queen Брайана Мэй оказался положительным. Его фотографию музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.

"Наконец-то для меня настал шокирующий день. Страшная двойная красная линия. И да – определенно не надо проявлять никакого сочувствия, пожалуйста. Это были поистине ужасные дни, но я в порядке", – говорится в его подписи к фото.

Гитарист призвал своих подписчиков осторожно относиться к коронавирусу и добавил, что данное заболевание невероятно заразное.

Ранее из больницы выписали Народного артиста России Сергея Безрукова. У актера диагностировали коронавирус в легкой форме.