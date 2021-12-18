Врач предупредил об опасности секса

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Секс несет в себе ряд скрытых опасностей, считает врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом он заявил во время программы "О самом главном" в эфире телеканала "Россия 1".
Специалист предупредил, что во время секса организм человека испытывает большие физические нагрузки. Он привел в пример ряд зафиксированных случаев, когда мужчины умирали во время полового акта.
Мясников призвал людей серьезнее относиться к сексу.
"Особенно, если ты на нитратах, аккуратнее надо быть с таблетками, стимуляторами", – уточнил медик.
При этом эксперт добавил, что секс является полезным для организма человека.
"Но нужно же соображать, что делаешь. Хотя кто соображает-то в этом деле?" – заключил телеведущий.
Ранее врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, какое количество секса является оптимальным и не принесет ущерб физическому и психологическому здоровью. По его словам, принято считать, что интимный контакт в среднем требуется 2–3 раза в неделю.
"Доктор 24": недостаток секса
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